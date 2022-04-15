Son dakika haberi... Eda Nur Kaplan'ın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla görülen davada mütalaa açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Eda Nur Kaplan'ın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla görülen davada mütalaa açıklandı

15.04.2022 11:40
Son dakika haberi... Eda Nur Kaplan'ın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla görülen davada mütalaa açıklandı

Son dakika haber... Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davada mütalaa açıklandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davada mütalaa açıklandı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt, Kaplan'ın annesi ve taraflar hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Mehmet Arduçoğlu ise covid-19 testi pozitif olduğu için tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Kaplan, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle şikayette bulunmuş, Güzelyurt ve Arduçoğlu çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Güzelyurt ve Arduçoğlu hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 18 yıla kadar cezalandırılmaları istenmişti.

18 yıla kadar hapis cezası istendi

Mütalaayı açıklayan savcı, sanıklar Güzelyurt ve Arduçoğlu hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savcı mütalaayı açıklarken, mağdurun alkollü olduğunu ve kendisini savunamayacak durumda olduğunu da belirtti. - ANKARA

YORUMLAR
500
Eda Nur'a 'cinsel saldırı' davasında 2 sanığa 18 yıl hapis talebi Eda Nur'a 'cinsel saldırı' davasında 2 sanığa 18 yıl hapis talebi Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' davasında esasa ilişkin mütalaa açıklandı Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' davasında esasa ilişkin mütalaa açıklandı

Eda Nur Kaplan, İntihar, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Eda Nur Kaplan'ın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla görülen davada mütalaa açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:40:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Eda Nur Kaplan'ın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla görülen davada mütalaa açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement