Son dakika haberi... Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği üyeleri gazi ve şehit ailesini ziyaret etti

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner ve dernek üyeleri, Mevlit Kandili dolayısıyla gazi ve şehit ailesini ziyaret etti.

Güner ve dernek üyeleri ilk olarak şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un annesi Hafize Çetin ve babası Süleyman Çetin'i evlerinde ziyaret etti, kandillerini kutladı.

Güner, şehitlerin emaneti olan ailelerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Çetin çifti de ziyaret dolayısıyla dernek üyelerine teşekkür etti.

Dernek üyeleri daha sonra Kıbrıs gazisi İbrahim Aksal ve eşi Huriye Aksal'ı ziyaret ederek Mevlit Kandili'ni kutladı.