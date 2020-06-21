Son dakika haberi... EDİRNE Almanya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kararına gurbetçilerden tepki - Son Dakika

Son dakika haberi... EDİRNE Almanya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kararına gurbetçilerden tepki

Son dakika haberi... Almanya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kararına gurbetçilerden tepkiALMANYA'nın Türkiye'yi koronavirüs tehlikesi nedeniyle riskli bölgeler listesine alarak seyahat kısıtlaması getirmesine, anavatana yıllık izinlerini geçirmek için gelen gurbetçiler tepki gösterdi.

Almanya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kararına gurbetçilerden tepki

ALMANYA'nın Türkiye'yi koronavirüs tehlikesi nedeniyle riskli bölgeler listesine alarak seyahat kısıtlaması getirmesine, anavatana yıllık izinlerini geçirmek için gelen gurbetçiler tepki gösterdi. Almanya'da yaşayan Remzi Gündüz, alınan kararın Türkiye turizmine darbe olduğunu belirterek, "Biz ülkeye gelmeyelim diye gıcıklığına yapılan bir uygulama. İtalya'ya gitmemizde yasak uygulamayan Türkiye'ye neden yasak uygulasın. Türkiye'nin durumu İtalya ve İspanya'dan çok daha iyi. Amaçları Türk turizmine darbe vurmak "dedi.

Almanya'nın koronavirüs tehlikesi nedeniyle Türkiye'yi riskli bölgeler arasına alarak seyahat kısıtlaması getirmesi ve diğer AB ülkelerinin de buna uyması yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelen gurbetçilerin tepkilerine neden oldu. Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yaz izinlerini geçirmek üzere anavatana karayoluyla gelen gurbetçiler, Almanya'nın aldığı karara tepki gösterip itiraz edildiğini ve 16 eyaletinden 4'ünde uygulamanın iptal edildiğini söyledi. Gurbetçiler, diğer eyaletlerde gurbetçilerin Almanya'ya dönüşte 14 gün ev karantinasında kalacaklarını ifade etti.

'AMAÇLARI TÜRK TURİZMİNE DARBE VURMAK'

Almanya'da yaşayan ve yıllık iznini geçirmek üzere anavatana gelen Remzi Gündüz, Almanya'nın Türkiye'yi riskli bölgeler arasında görüp seyahat yasağı gibi kısıtlama uygulamasının Türk turizmine darbe vurmak olduğunu söyledi. Gündüz, "Biz ülkeye gelmeyelim diye gıcıklığına yapılan bir uygulama. İtalya'ya gitmemizde yasak uygulamayan Türkiye'ye neden yasak uygulasın. Türkiye'nin durumu İtalya ve İspanya'dan çok daha iyi. Bize açık açık Türkiye'ye gitmeyin demiyorlar ama tavsiye etmiyoruz, riskli bölge diyorlar. Amaçları Türk turizmine darbe vurmak" dedi. Almanya'dan gelen Murat Şaban da alınan karar tepki göstererek, "Almanya'nın seyahat kısıtlaması uygulaması herkesi etkiliyor. Bizde yola çıkmadan önce bir tedirginlik yaşadık. Almanya'nın Sağlık Bakanlığı ile görüştük, polisi ile görüştük. Sözlerine güvenerek yola çıktık. Hayırlısı ile döndüğümüzde inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Bizde karantina altına alınmayız. Almanya'da 16 eyalet var, 4 eyalette karantina kararı kabul edilmedi. Biz Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nden geliyoruz, orada karantina onaylanmadı. Umudum geri kalan 12 eyalette bu yasağın kaldırılması" diye konuştu.

'İTALYA'YA, İSPANYA'YA GİDİN DİYORLAR'

Hollanda'dan gelen Ziyafettin Demir ise Almanya'nın ve ardından AB ülkelerinin bu kararı almasına tepki gösterdi. Demir, Türkiye'yi riskli bölge olarak görüp İtalya ve İspanya'ya görmeyenlerin amaçlarının Türk turizmine baltalamak olduğunu ifade ederek, "Dünyada 195 ülke var, Türkiye kadar tedbir alan ülke olmadı. Ben 45 senedir Hollanda'da kalıyorum, Hollanda bu kadar tedbir almadı, Almanya bu kadar tedbir almadı. Bunun için Türkiye'yi kıskanıp, turizmini bitirmek için ülkelerinden tatil için insan göndermiyorlar. İtalya'ya İspanya'ya gidin diyorlar. Orada koronavirüs salgını daha yaygın. Yunanistan'a gidin diyorlar. Ağustos başında kaldıracağız kısıtlamayı diyorlar, amaç Türkiye'nin turizmini baltalamak. Hollanda'ya geri döndüğümde bir sağlık kuruluşa giderek geldiğimi söyleyip 14 gün evde kendimi izole edeceğim" diye konuştu.

Son dakika haberi... EDİRNE Almanya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kararına gurbetçilerden tepki

Türkiye, Almanya, İspanya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 09:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... EDİRNE Almanya'nın Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kararına gurbetçilerden tepki - Son Dakika

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