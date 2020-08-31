Son dakika haberi... EDİRNE Bagajlarına doldurdukları yöresel lezzetlerle dönüş yoluna geçtiler - Son Dakika

Bagajlarına doldurdukları yöresel lezzetlerle dönüş yoluna geçtiler

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini anavatanlarında geçiren gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'ndan dönüşleri sürüyor. Karayoluyla çıktıkları dönüş yollarına gurbetçiler, salçadan, turşuya, kuruyemişten meyveye kadar bagajlarına yöresel lezzetleri de doldurarak, hasret ve özlemle ülkeden ayrılıyorlar.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, aileleriyle birlikte karayoluyla yaz tatillerini geçirmek için geldikleri anavatanlarından, otomobilleriyle dönüşleri devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yakınlarını ziyaret edip hasret gideren gurbetçiler, yaklaşık 5 haftalık tatillerini tamamladılar. Tatillerini tamamlayan ve büyük bir özlemle, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için gelen gurbetçiler, otomobil bagajlarını, kışlık hazırlanan salçadan, turşuya, kuruyemişten meyveye kadar yerel, yöresel lezzetlerle ile doldurdular. Dönüşe geçen gurbetçilerin büyük çoğunluğu Almanya'ya giden gurbetçiler olarak dikkat çekerken, Türk işçilerin çalıştıkları iş yerlerinde hafta içi iş başı yapacakları öğrenildi. Vatan hasretiyle yola koyulan gurbetçiler, büyük bir özlemle ülkeden ayrıldıklarını belirtiyorlar.

'YÜKLEDİK GİDİYORUZ' Memleketi Rize'de ailesiyle birlikte yaz tatilini tamamlayıp, Almanya'ya gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Sibel Çelik, otomobil bagajını çaydan, turşuya yerel lezzetle doldurduğunu söyledi. Vatan hasreti ile dönüş yoluna geçtiklerini ifade eden Çelik, "Tatilimize önce İstanbul'a babamızı ziyaretle başladık. Sonra Rize'ye gittik çay topladık. Şimdi de dönüş yoluna geçtik ve yanımıza bir çok şey aldık. Torunlarıma hediyeler aldım. Karadeniz'imizin olmazsa olmazı çay, mısır, meyve aldık. Zeytin, erik gibi şeyler de aldık. Bagajımızı yükledik gidiyoruz. Bunları kışa kadar yiyerek hasreti gidereceğiz" dedi.

Almanya'ya gitmek için dönüşe geçen Taner Kaplan da, yaklaşık 1 buçuk ay tatil sebebiyle buradaydık. Güzel geçti, şimdi Almanya'ya geri dönüyoruz. Tabi içimizde hasret var onunla geri dönüyoruz. Ama bu sene yaz tatilini iyi geçirdik, tatilimizi yaptık. Bize memleketimizi hatırlatacak şeyleri de yanımıza aldık Almanya'ya geri gidiyoruz. Eşi Derya Kaplan ise, "Artık tatilimiz bitti geri dönüş yoluna başladık. Testlerimizi yaptırdık. Biraz mola verdik, testlerimizin sonucunu bekliyoruz. Bu yıl biraz avantajlıyız, karavanımızla geldik. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yanımızda özellikle Türkiye'ye has lezzetler aldık, onları götürüyoruz. Mantı, badem, fındık, Malatya kayısısı. Bunları yedikçe ülkemizi hatırlayacağız" şeklinde konuştu.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, 1 Hazirandan bu yana ülkeye 119 bin 862 araçla 484 bin 886 gurbetçi giriş yaparken, aynı sınır kapısından 85 bin 680 araçla 414 bin 824 gurbetçinin çıkış yaptığı öğrenildi. Gurbetçilerin ülkeye giriş-çıkışları koronavirüs tedbirleri kapsamında devam ettiği belirtildi.