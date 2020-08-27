Son dakika haberi | EDİRNE Bakan Selçuk, 'Kadın El Emeği Ürünleri Satış ve Tanıtım Otobüsü'nü telekonferansla açtı - Son Dakika

Son dakika haberi | EDİRNE Bakan Selçuk, 'Kadın El Emeği Ürünleri Satış ve Tanıtım Otobüsü'nü telekonferansla açtı

Son dakika gündem haberi: Bakan Selçuk, 'Kadın El Emeği Ürünleri Satış ve Tanıtım Otobüsü'nü telekonferansla açtıEDİRNE'de, 4 kadın kooperatifine bağlı kadınların, el emeği ürünlerini satacağı 'Edirne Kadın El Emeği Ürünleri Satış ve Tanıtım Otobüsü', Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un...

Bakan Selçuk, 'Kadın El Emeği Ürünleri Satış ve Tanıtım Otobüsü'nü telekonferansla açtı

EDİRNE'de, 4 kadın kooperatifine bağlı kadınların, el emeği ürünlerini satacağı 'Edirne Kadın El Emeği Ürünleri Satış ve Tanıtım Otobüsü', Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da telekonferansla katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanlığı birinci 100 günlük icraat programı kapsamında, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen projeyle ilgili konuşan Bakan Selçuk, "Kadınlarımıza her anlamda destek vermeye devam edeceğiz. Bugün Edirne'de açılacak el emeği satış ve tanıtım otobüsü başka illerde de göstereceğimiz bir örnek olacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı birinci 100 günlük icrat programı kapsamında, kadın kooperatiflerinin kurulması ve güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucu Edirne'de, 'Kadın El Emeği Ürünleri Satış ve Tanıtım Otobüsü' projesi hayata geçirildi. Kentte oluşturulan 4 kadın kooperatifinin el emeği ürünlerini satıp, tanıtacağı proje kapsamında otobüsün Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Uzunköprü ve Pazarkule sınır kapılarında, Kakava Şenlikleri'nde, Kırkpınar Şenlikleri'nde satış ve tanıtım faaliyetlerinde bulunması hedeflenirken, açılışını ise Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk telekonferansla katılarak yaptı. Açılış programında Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın, Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve kadın kooperatifleri başkanları hazır bulundu.

'KADINLARIMIZI HER ALANDA GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Bakan Selçuk, telekonferansla katıldığı programda yaptığı konuşmada, kadınları her alanda güçlendirmek ve toplumda daha etkin rol oynamasını sağlamaya büyük önem verdiklerini söyledi. Selçuk, "83 milyonluk ülke nüfusunun yarısını kadınlar oluşturuyor. Kadınlar olmasa biz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşamayız. Dolayısıyla kadınlarımızı her alanda güçlendirmek ve toplumda daha etkin rol oynamasını sağlamaya büyük bir önem veriyoruz. Kadınlarımızın hem sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarını, eğitim seviyelerini yükseltmeyi, daha iyi eğitim almalarını ve sosyal- siyasal hayatta daha fazla temsil edilmelerini, daha etkin konuma gelmelerini, kadınlarımızı güçlendirmeyi istiyoruz. Dolayısıyla da 11'inci kalkınma planımızda 2023 yılında kadınlarımızı iş gücüne katılım oranını yüzde 38 buçuğa yükseltme hedefimiz var" dedi.

'KADIN DENİNCE AKLA İSTİHDAM GELECEK'

Kadına şiddet konusunda da sıfır toleransla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini dile getiren Bakan Selçuk, "Kadın deyince artık akla istihdam gelecek, kadın emeği gelecek bugünkü toplantı gibi, güçlü kadınlarımız gelecek ve dünyanın geleceğini de birbirinin rakibi değil refiki olan kadın ve erkek ortak eseri olarak inşa edilecek. Ortak hedeflerde buluşmak, gücü birleştirmek çok önemli. İnanıyoruz ki birlikten kuvvet doğacak" diye konuştu.

'KADIN KOOPERATİFLERİ ÖNCÜ ROL OYNAYACAK'

Kadınların yoksullukla mücadelede, sosyal ve ekonomik hayata katılımında kooperatifleşmenin önemine vurgu yapan Bakan Selçuk, "Dolayısıyla kooperatif mekanizması kadın istihdamını artırmak adına iyi bir rol model olacak her birimize. Zorluklarla baş etme imkanı da verecek. Biz bütün bu kadın kooperatiflerimizi bu süreç zarfında desteklemeye devam ediyoruz. Kadın kooperatifleri ileriki süreçte öncü rol oynayacaklar. Dolayısıyla bu anlamda kadın kooperatifçiliği çalışma grubu oluşturduk. Bu kooperatifler aynı zamanda istihdam ve mesleki eğitim kurumlarında temsil ediliyorlar. Bu kooperatifler ve çalışma gruplarımız sayesinde biz hem atölye çalışmaları yaparak bu kooperatiflerde neler yapılabileceğini anlatıyoruz, satış konusunda destekliyoruz, farkındalıklar oluşturuyoruz" dedi.

'BU PROJE BÜTÜN İLLERDE ÖRNEK OLACAK'

Kadınların da iş gücüne katılımını destekleyerek Türkiye'nin 2023'te dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına gireceğini de sözlerine ekleyen Selçuk, "Biz inanıyoruz ki sizlerle el birliği içinde kadınlarımızın da işgücüne katılımını destekleyerek 2023'e geldiğimizde ülkemiz dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olacak. Çünkü biz kadınlarımızın cesaretine, girişimcilik becerisine, iş birliği kültürüne güveniyoruz. Dolayısıyla bu anlamda kadınlarımıza her anlamda destek vermeye devam edeceğiz. Bugün Edirne'de açılacak el emeği satış ve tanıtım otobüsü başka illerde de göstereceğimiz bir örnek olacak. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Toplantıda projeyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş da bilgi verdi. Ak Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal ise kadınların hayatın her alanına dahil edilmesi gerektiğini söylerken, Edirne Valisi Ekrem Canalp ise gelişmiş ülkelerde çalışan kadının rolüne dikkat çekti. Konuşmaların ardından otobüs, kurdele kesilerek hizmete alındı. Vali Ekrem Canalp ve Milletvekili Aksal otobüste sergilenen ürünleri inceledi.

Son dakika haberi | EDİRNE Bakan Selçuk, 'Kadın El Emeği Ürünleri Satış ve Tanıtım Otobüsü'nü telekonferansla açtı

Ziya Selçuk, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 19:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | EDİRNE Bakan Selçuk, 'Kadın El Emeği Ürünleri Satış ve Tanıtım Otobüsü'nü telekonferansla açtı - Son Dakika

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