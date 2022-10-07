Son dakika haberi! Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada tutuklu kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada tutuklu kalmadı

07.10.2022 20:22
Son dakika haberi! Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada tutuklu kalmadı

Son dakika haber... EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından müşteki- şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davanın 11'inci duruşmasında tek tutuklu sanık M.T.

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından müşteki- şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davanın 11'inci duruşmasında tek tutuklu sanık M.T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de yaşayan ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli, iddiaya göre, tahliyesinin ardından Bulgaristan'da kaçırılıp, alıkoyuldu. Benli, 2 yıl önce de azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, S.Y.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Başkan Gürkan ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müşteki- şüpheli olan Gürkan hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

11'İNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜEdirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılı Aralık ayında görülen 6'ncı duruşmada, diğer sanık M.T.'nin firari olarak yargılanmasına devam edilirken, O.K., Ş.G. ve S.A., 21 ay tutuklu kalmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Davanın geçen yıl ekim ayında görülen 8'inci celsesine Türkiye'ye gelerek teslim olan firari sanık M.T. de dahil edildi. Duruşmanın 11'inci celsesi ise bugün Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.TEK TUTUKLU SANIK DA TAHLİYE EDİLDİ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan duruşmaya katılım sağlamazken, tutuklu yargılanan M.T., Edirne Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS'le duruşmaya bağlandı. Mahkeme, M.T.'nin sabit ikametgah sahibi olması, savunmasının alınmış olması, karartılacak delil bulunmaması ve tutuklulukta bulunan süreyi göz önüne alarak, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla salınmasına karar verdi. Dava oybirliği ile 1 Şubat 2023 saat 10.30'a ertelendi.


YORUMLAR
500
Son Dakika | Edirne'deki şantaj ve darp davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi Son Dakika | Edirne'deki şantaj ve darp davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi Edirne haber | Kıbrıs gazisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı Edirne haber | Kıbrıs gazisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Recep Gürkan, Bulgaristan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada tutuklu kalmadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:42 Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:55 Zafer Partisi'nde ayrılıklar sürüyor! Ümit Özdağ'ın yardımcısı da istifa etti
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:49 Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:44 Lisede çalışan hizmetli odasında ölü bulundu
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
16:45 Drift şov pahalıya patladı! Hem parasından hem de ehliyetinden oldu
16:41 Motosikletli kuryeye düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kadına kurşun isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 20:33:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada tutuklu kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement