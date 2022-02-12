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Son dakika haberi | Edirne'de 2 kişinin yaralandığı kazayı vatandaşlar film gibi izledi - Son Dakika

Son dakika haberi | Edirne'de 2 kişinin yaralandığı kazayı vatandaşlar film gibi izledi

12.02.2022 17:15

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Edirne'de 2 kişinin yaralandığı kazayı vatandaşlar film gibi izledi Edirne'de yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran otomobille arkadan başka bir otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

- Edirne'de 2 kişinin yaralandığı kazayı vatandaşlar film gibi izledi

EDİRNE - Edirne'de yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran otomobille arkadan başka bir otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar ise film gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre kaza Edirne Medrese Ali Bey Mahallesinde Talat Paşa Caddesinde meydana geldi. Çevrede kazayı gören vatandaşlar ise yol kenarında kalabalık bir şekilde kazayı film izler gibi seyretti. İddiaya göre Yaya geçidinde yayalar yol vermek için bekleyen otomobile Hüseyin Girgin kontrolünde olan 17 HT 785 plakalı otomobil sürücüsü Salih Karabacak İdaresindeki 22 SSA 101 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her 2 otomobilde yolcu olarak bulunan Mesut Girgin ve Burak Karabacak yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri başka kazaların meydana gelmemesi için diğer sürücülere uyarılarda bulundu. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar yoldan kaldırıldı.

Son dakika haberi | Edirne'de 2 kişinin yaralandığı kazayı vatandaşlar film gibi izledi
Son dakika haberi | Edirne'de 2 kişinin yaralandığı kazayı vatandaşlar film gibi izledi
Son dakika haberi | Edirne'de 2 kişinin yaralandığı kazayı vatandaşlar film gibi izledi

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Edirne, Polis, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Edirne'de 2 kişinin yaralandığı kazayı vatandaşlar film gibi izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Edirne'de 2 kişinin yaralandığı kazayı vatandaşlar film gibi izledi - Son Dakika
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