Son dakika haberi! Edirne'de 26 motosikletliye 32 bin TL ceza - Son Dakika

Son dakika haberi! Edirne'de 26 motosikletliye 32 bin TL ceza
12.10.2020 17:01
Son dakika haberleri: EDİRNE'de, jandarma ekiplerince motosikletlere yönelik düzenlenen trafik uygulamasında 26 sürücüye 32 bin 22 TL idari para cezası kesildi.
EDİRNE'de, jandarma ekiplerince motosikletlere yönelik düzenlenen trafik uygulamasında 26 sürücüye 32 bin 22 TL idari para cezası kesildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları trafik uygulamasında 276 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti. Kontrollerde hacizli yakalaması bulunan 4 motosiklete el konulurken, tescilsiz 10 motosiklet ise trafikten menedildi. Ekipler, trafik kurallarına uymayan ya da evrak eksikleri bulunan 26 sürücüye ise toplam 32 bin 22 TL idari para cezası kesti.
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