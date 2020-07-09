Son dakika haberi: Edirne'de 394 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Gelen son dakika haberlerine göre EDİRNE'nin Keşan ilçesinde park halindeki araçta yapılan aramada 394 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde park halindeki araçta yapılan aramada 394 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Siğilli köyü yakınlarında park halinde bulunan lastiği patlak araçtan şüphelendi. Araçta arama yapan ekipler, yasadışı yollarla Yunanistan'dan getirilen ve piyasa değeri 104 bin TL olan 394 kilo bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Kaçak tütüne el konulurken, araç sürücüsü D.O. gözaltına alındı. Jandarmada ifade veren D.O., hakkında adli işlem yapılarak, serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:16 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Edirne'de 394 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 07:22 Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi 03:38 3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme