Son dakika haberi: Edirne'de 6 kedi ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi: Edirne'de 6 kedi ölü bulundu

03.11.2020 16:06
Son dakika haberi: Edirne'de 6 kedi ölü bulundu, System.String[]

Son dakika haberler: EDİRNE'nin Sabuni Mahallesi'nde 'Fil Yokuşu' diye adlandırılan bölgede 6 kedi ölü bulundu.

EDİRNE'nin Sabuni Mahallesi'nde 'Fil Yokuşu' diye adlandırılan bölgede 6 kedi ölü bulundu. Her gün mama verip besledikleri kedilerin öldüğünü gören mahalleli büyük üzüntü yaşarken, bölgede inceleme yapan ekipler kedilerin zehirlenmiş olabileceğini dile getirdi. Hayvan Hakları Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Yağmur Islattı, "Biz bir tanesini hayata döndürebilmek için bin bir çaba sarf ederken, bunların yaşanması bizi çok üzüyor" dedi.

Sabuni Mahallesi'nde, her gün mama verip sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverler 'Fil Yokuşu' olarak adlandırılan bölgede 6 kediyi ölü buldu. Kedileri gören mahalleli, durumu Edirne Belediyesi ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen belediye ekipleri inceleme yaptı. Zehirlenme ihtimali üzerinde duran ekipler, ölü kedileri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için tahlil yapılmak üzere bölgeden aldı.

Sabuni Mahallesi Muhtarı Aykut Yaman, yaşanan olayın çok vahim olduğunu dile getirerek, "Çok vahim bir manzara. Hayvanları sevmeyen insanlar, insanları da sevmeyecek düzeydedir. Aklım ve bilgim buna işaret ediyor. Zehirlendiklerini tahmin ediyoruz. Zehirleyen kişilerin inşallah bulunması temennimizdir. Gerçekten çok kötü bir durum. Mahalle olarak bunun takipçisiyiz. Umuyoruz ilgili makamlar bir araştırma yapar" dedi.'TAHLİLLER SONUCUNDA BELLİ OLACAK'Belediye ekipleriyle olay yerine gelen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın danışmanı Olcay Bakkalcı, yapılan tahliller sonucunda ölümlerin nedeninin kesinleşeceğini belirterek, "Umuyorum ki yapılan tahliller neticesinde ölümlerin sebebini öğreneceğiz. Gerçekten manzara karşısında çok üzüldük. Bunu yapanların insan olamayacağını düşünüyoruz. Bazı mahalleli bize, köpeklerin boğduğunu söyledi ama burası çok geniş bir alan. Kedinin kendini koruyabileceği bir alan. Ben açıkçası buna ihtimal vermiyorum. Araştırıldıktan sonra kesin sonuca ulaşacağız" diye konuştu.'HAPİS CEZASI GELMELİ, YAPANLARIN YANINA KAR KALMAMALI'

Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Yağmur Islattı, bu gibi durumlara karşı Hayvan Hakları Kanunu'nun değişmesi gerektiğini belirterek, "Bunu yapanların şiddetle kınıyorum. Gerçekten yapanlara inanmakta güçlük çekiyorum. Ama burada en önemli olan Hayvan Hakları Kanunu'nun bir an önce değişmesi. Çünkü şu an hiçbir caydırıcılığı yok. Yapan kişi bulunsa bile para cezası ile serbest kalacak. En azından bir hapis cezası gelmeli ki yapanın yanına kar kalmamalı. Biz bir tanesini hayata döndürebilmek için binbir çaba sarf ederken bunların yaşanması bizi çok üzüyor" dedi.


Son dakika haberi: Edirne'de 6 kedi ölü bulundu
Son dakika haberi: Edirne'de 6 kedi ölü bulundu
Son dakika haberi: Edirne'de 6 kedi ölü bulundu
Son dakika haberi: Edirne'de 6 kedi ölü bulundu
Son dakika haberi: Edirne'de 6 kedi ölü bulundu
Son dakika haberi: Edirne'de 6 kedi ölü bulundu
Son dakika haberi: Edirne'de 6 kedi ölü bulundu
Son dakika haberi: Edirne'de 6 kedi ölü bulundu
Son dakika haberi: Edirne'de 6 kedi ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Edirne'de 6 kedi ölü bulundu - Son Dakika


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