AFAD'dan denetim noktalarında görev yapan polislere ziyaret - Son Dakika

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Edirne'de AFAD ekipleri ve gönüllüleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla denetim noktalarında görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti.

Kentin farklı noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekipler denetimlerini sürdürüyor.

AFAD ekipleri ve AFAD gönüllüsü Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EDGED) Başkanı Veysel Güner ile Edirne Sınırbeyi Taraftarlar Derneği Başkanı Kıvanç Arda da polis ekiplerini ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla karakollar, özel harekat müdürlüğü ve denetim noktalarındaki polislere ziyaretlerde dezenfektan, maske ve çiçek takdim edildi.