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Edirne'de alkolü sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı - Son Dakika

Edirne'de alkolü sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı

19.02.2022 09:09

- Edirne'de alkolü sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı Edirne'de seyir halinde olan alkolü sürücü aynı yönde seyreden ticari taksiye çarptıktan sonra refüjü aşıp karşı yöne geçmesi sonucu yaralandı.

- Edirne'de alkolü sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı

EDİRNE - Edirne'de seyir halinde olan alkolü sürücü aynı yönde seyreden ticari taksiye çarptıktan sonra refüjü aşıp karşı yöne geçmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne'de Atatürk Bulvarı Talat Paşa Caddesinde meydana geldi. Seyir halinde olan alkolü sürücüsü Serhan Y. İdaresindeki 22 BA 889 plakalı otomobil aynı yönde giden Celal Ü. hakimiyetindeki ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Serhan Y. yolun orta refüjünü aşıp karşı yöne geçti. Karşı yönde sürüklenen otomobil yol kenarında durabildi. Yaralanan sürücünün alkolü olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

"Otomobili havada gördüm"

Kazayı gören vatandaşlar ise, karşı kulübede otururken gelen şiddetli ses ile başını çevirdiğini ve düz bir şekilde otomobilin orta refüje çarptıktan sonra otomobilin havalandığını ayrıca karşı şeride geçip durabildiğini söyledi.

Polis ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de alkolü sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı
Edirne'de alkolü sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı
Edirne'de alkolü sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı
Edirne'de alkolü sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı
Edirne'de alkolü sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı
Edirne'de alkolü sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı

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Atatürk Bulvarı, Otomobil, Edirne, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de alkolü sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de alkolü sürücü karşı şeride geçip kaza yaptı - Son Dakika
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