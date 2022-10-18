Son dakika haberi... Edirne'de bir eğlence mekanının işletmecisinin yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Edirne'de bir eğlence mekanının işletmecisinin yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

18.10.2022 09:30
Son dakika haberi... Edirne'de bir eğlence mekanının işletmecisinin yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Edirne'de bir eğlence mekanı işletmecisinin silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edirne'de bir eğlence mekanı işletmecisinin silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Muammer Aksoy Caddesi'ndeki eğlence mekanına gelen A.A, A.M.K, İ.Ö. ve T.Z, bir süre sonra işletme sahibi M.A. ile tartıştı.

Tartışma sonrası A.M.K, işletme sahibi M.A'yı silahla yaraladı.

Olay sonrası şüpheliler Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.M.K. ve A.A, sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler İ.Ö. ve T.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan işletme sahibi M.A'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Edirne 3. sayfa haberleri | Edirne'de scooterdan düşen genç yaralandı Edirne 3. sayfa haberleri | Edirne'de scooterdan düşen genç yaralandı Edirne haberleri! Edirne Belediyesi Şehit Yusuf Ataş'ın Vasiyetini Yerine Getirdi Edirne haberleri! Edirne Belediyesi Şehit Yusuf Ataş'ın Vasiyetini Yerine Getirdi KEFEK Başkanı Aksal, Türkiye'nin dünyadaki enerji sorununun çözümünde anahtar olacağını belirtti Açıklaması KEFEK Başkanı Aksal, Türkiye'nin dünyadaki enerji sorununun çözümünde anahtar olacağını belirtti Açıklaması
Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Edirne'de bir eğlence mekanının işletmecisinin yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
15:30 Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı! Dava ettiği gencin babasını öldürdü
15:31 Olimpiyat elemelerine başörtüsüz çıkan İranlı kadın sporcunun ortadan kaybolduğu belirtildi
15:26 Enerji Bakanı Dönmez: 41 işçimizin hayatını kaybettiği maden ocağında ağustosta yapılan denetimde sorun tespit edilmedi
15:25 Yarış atı birinci gelen ünlü oyuncu Emre Karayel'in kazandığı para dudak uçuklattı
15:14 17 yaşındaki saldırganın tacizine uğrayan 45 yaşındaki kadın o anları ağlayarak anlattı
15:12 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin "8 saat ortadan kaybolması kuşkuludur" sözlerine yanıt verdi: Seni ABD'ye davet ediyorum, uçak biletini de ben alıyorum
14:57 59 ilde düzenlenen FETÖ operasyonuna adı verilen Gazi Turgut Aslan kimdir? İşte hakkında tüm detaylar...
14:54 Sosyal medya fenomeni güzel çıplak fotoğrafını yanlışlıkla babasına yolladı
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan staj yapacak öğrencilere müjdeli haber! Asgari ücret seviyesine çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 16:55:59. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Edirne'de bir eğlence mekanının işletmecisinin yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement