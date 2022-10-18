Son dakika haberi... Edirne'de bir eğlence mekanının işletmecisinin yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Muammer Aksoy Caddesi'ndeki eğlence mekanına gelen A.A, A.M.K, İ.Ö. ve T.Z, bir süre sonra işletme sahibi M.A. ile tartıştı.

Edirne 'de bir eğlence mekanı işletmecisinin silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

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