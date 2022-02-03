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Son dakika haberi: Edirne'de donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Edirne'de donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi

03.02.2022 03:40

Son dakika haberler: YUNANİSTAN sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri gece saatlerinde Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi.

YUNANİSTAN sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri gece saatlerinde Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetmiş, donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri Edirne'den alınarak gece saatlerinde Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi.


- İstanbul
Son dakika haberi: Edirne'de donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi
Son dakika haberi: Edirne'de donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi
Son dakika haberi: Edirne'de donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi
Son dakika haberi: Edirne'de donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi
Son dakika haberi: Edirne'de donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi
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Yunanistan, Yenibosna, Adli Tıp, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Edirne'de donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Edirne'de donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi - Son Dakika
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