Son dakika haberi... Edirne'de "dur" ihtarı yapan polisten kaçması sonrası yakalanan sürücünün üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı, motosikletin plakasız ve tescilsiz olduğu tespit edildi.

Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu