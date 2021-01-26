Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen E.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün avukat E.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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