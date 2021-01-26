Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün avukat E.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi 'ne getirilen E.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne 'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.

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