Son dakika haberi | Edirne'de fırıncılar, zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptı - Son Dakika

Son dakika haberi | Edirne'de fırıncılar, zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptı

12.11.2020 09:56
Son dakika haberi | Edirne'de fırıncılar, zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre EDİRNE'de fırıncılar resmi zam kararı çıkmadan, ekmek fiyatını 2 liraya çıkarttı.

EDİRNE'de fırıncılar resmi zam kararı çıkmadan, ekmek fiyatını 2 liraya çıkarttı. Vatandaşlar fiyat artışına tepki gösterirken fırıncı esnafı ise girdi maliyetlerini gerekçe göstererek yaptıkları zammı savundu.

Edirne'de geçen cuma günü kentte fırıncılar 210 gramı 1,5 liradan satılan ekmeğin gramını 200'e düşürüp 2 liraya çıkarttı. Kentte ekmeğe zam yapma yetkisi olan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Edirne Esnaf Odaları Birliği'nin (EDESOB) zam kararı olmamasına rağmen ekmeğin fiyatının arttırılması tepkilere neden oldu. Fırıncılar ise girdi maliyetlerinin artması nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yaptıklarını dile getirdi.

'ZAMMIN YASAL DAYANAĞI YOK'EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, Türkiye'de ekmeğe fiyat verecek 2 kurum olduğunu ifade ederek, "Ekmeğe fiyat verecek Türkiye'de 2 kurum var. Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı olanlara Ticaret ve Sanayi Odası verir. Esnaf Odaları Birliklerine kayıtlı olan fırınlara da Esnaf Odaları Birliği verir. Yani yasal dayanağı yok. Neye göre yaptılar? Tüketici Koruma Kanunu'na dayandırmışlar. Bunların tarifesi yok. Yazmışlar bir etiket, koymuşlar. 200 gram ekmek 2 liraya diye tarifeleri var mı? Yok. Tarifesizdir o. Kim vermiş? İşte Fırıncılar Derneği. Peki Fırıncılar Derneği'nin zam verme gibi kanuni yetkisi mi var ki vermiş" diye konuştu.'KAFALARINA GÖRE ZAM YAPTILAR'Fırıncıların taleplerini haklı gördüğünü söyleyen Cingöz, "Kaldı ki ben fırıncıları taleplerinde haklı görüyorum. Kendilerine haklı olduklarını söyledim. Ama onların istediği fiyatta Türkiye realitesi uzaktan yakından örtüşmüyor. 'Ben zam vermeyelim' demedim. 'Verelim, makul bir şey verelim' dedim. Ama onlar, 'Biz batarız' dediler. Ben de onlara Türkiye'de satılan ekmek fiyatlarını il il gösterdim. 'Bu arkadaşlar batmıyor da siz nasıl batıyorsunuz?' dedim. Sizin kullandığınız emtiaların aynısını bu fırıncılar da kullanıyor. Kafalarına göre zam yaptılar. Resmi kurumlar tutanak tutuyorlar. Fırsatçılık ve stokçuluk kanuna dayandırılırsa kendilerini yaktılar diyorum. Gramı da düşürmüşler. Gramı düşürmek bana göre çok büyük bir ayıp. Türkiye'de en pahalı satılan ekmeğin kilosu 7 lira 69 kuruş. Sakarya'da. 'Biz yine 8 lira verelim' dedik. Ama kabul etmediler" diye konuştu.'ZAM TALEBİ VAR AMA SÜREÇ DEVAM EDİYOR'ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt ise fırıncılardan kendilerine zam talebi geldiğini, fakat henüz prosedürün tamamlanmadan zam yapıldığını ifade etti. Zıpkınkurt, "Cuma günü Edirne fırıncıları 200 gram ekmeği 2 liradan satmaya başladılar ki bu da kilogramı 10 liraya geliyor. Odamızdan fiyat zammı tarifesi talepleri var ancak malum aldığımız zam talep dilekçelerini yetkili kurumlarımızla görüşüyoruz, piyasa araştırması yapıyoruz, girdilerine bakıyoruz ve ondan sonra gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra da meclisimizde bunların yeni fiyat tarifelerine onay veriyoruz. Dolayısıyla bu süreç daha devam ediyor. Ama onlar cuma günü itibariyle 2 liradan satmaya başladılar" dedi.Henüz resmi zam kararı çıkmadığını da hatırlatan Zıpkınkurt, "Resmi karar çıkmadı. Sonuçta tarifenin onaylanması meclis kararına bağlı. haklı talepleri var ama fiyatın kaç lira olacağı konusunda daha kesinleşmiş bir rakam yok" ifadelerini kullandı.Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun da ekmeğe yapılan son zammın yasal dayanağı olmadığını ve kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacağını söyledi. Altun, 210 gramı 1,5 liraya satılan ekmeğin, 200 grama düşürülüp 2 liradan satılmaya başlanmasıyla ilgili yasaların verdiği imkanları kullanacaklarını söyledi.'BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU'

Emekli öğretmen Hanife Tepe, yapılan zam karşısında çok şaşırdıklarını belirterek, "Ekmek fiyatı pahalı. Ben hiç zam beklemiyordum. Aldığım yerde 2 lira dediler, şaşırdım. Ben emekli öğretmenim, bir de oğlan okutuyorum. Bunu hiç beklemiyordum, bu büyük sürpriz oldu" dedi. Emekli Ömer Oğar ise fiyatın çok yüksek olduğunu belirterek, "Bir ekmek 2 lira olmuş. Bu çok pahalı. Benim şu anda aldığım maaş 570 lira. Bu parayla bu ekmek fiyatına nasıl yetişelim. Ben doğru bulmuyorum. Umarım zammı geri çekerler" diye konuştu.


Son dakika haberi | Edirne'de fırıncılar, zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptı
Son dakika haberi | Edirne'de fırıncılar, zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptı
Son dakika haberi | Edirne'de fırıncılar, zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptı
Son dakika haberi | Edirne'de fırıncılar, zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptı
Son dakika haberi | Edirne'de fırıncılar, zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptı
Son dakika haberi | Edirne'de fırıncılar, zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptı
Son dakika haberi | Edirne'de fırıncılar, zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptı

Ticaret, Türkiye, Edirne, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Edirne'de fırıncılar, zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu Türk-Rus ortak merkezinin detaylarını paylaştı: Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra değer kaybetmişti: Güne yükselişle başlayan dolar 7,87 seviyesinden işlem görüyor Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Sörloth için girişimlere başladı Türkmenistan Cumhurbaşkanı, kent meydanına köpeği için 6 metrelik heykel dikti İşitme engelli çocukları bulunan anne: Enkaz altında kalsalar hiçbir sesi duyamayacaklar Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek
Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı         
09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
İngiltere'de aşı sıralaması belirlendi! Yaş engeline takılan Kraliçe Elizabeth, ikinci öncelik grubunda İngiltere'de aşı sıralaması belirlendi! Yaş engeline takılan Kraliçe Elizabeth, ikinci öncelik grubunda         
09:36
Konya'daki süt banyosu skandalına imza atan çalışanlar tahliye edildi Konya'daki süt banyosu skandalına imza atan çalışanlar tahliye edildi         
09:28
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı         
08:49
Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor: Hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor: Hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya         
07:36
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Muharrem İnce: CHP, Muharrem İnce: CHP, "Sen bizim Messi'mizsin" deyip beni aday gösterdi, şimdi futbolu bırak diyorlar         
23:10
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI TİHA'nın 3. prototipi yolda Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI TİHA'nın 3. prototipi yolda         
22:31
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı         
22:22
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı         
20:29
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 10:04:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Edirne'de fırıncılar, zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei