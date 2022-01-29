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Son dakika haberi | Edirne'de fuhuş operasyonu: Tayland uyruklu 4 kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi | Edirne'de fuhuş operasyonu: Tayland uyruklu 4 kadın gözaltına alındı

29.01.2022 15:29
Son dakika haberi | Edirne'de fuhuş operasyonu: Tayland uyruklu 4 kadın gözaltına alındı

Son dakika haber... Edirne'de, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu kadın, Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edirne'de, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu kadın, Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Tayland uyruklu kadınların fuhuş yaptığı bilgisi üzerine takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 27, 30, 39 ve 44 yaşlarındaki 4 yabancı uyruklu kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yabancı uyruklu kadınlara yer temini ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli de çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - EDİRNE

Son dakika haberi | Edirne'de fuhuş operasyonu: Tayland uyruklu 4 kadın gözaltına alındı
Son dakika haberi | Edirne'de fuhuş operasyonu: Tayland uyruklu 4 kadın gözaltına alındı
Son dakika haberi | Edirne'de fuhuş operasyonu: Tayland uyruklu 4 kadın gözaltına alındı
Son dakika haberi | Edirne'de fuhuş operasyonu: Tayland uyruklu 4 kadın gözaltına alındı

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Tayland, Edirne, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Edirne'de fuhuş operasyonu: Tayland uyruklu 4 kadın gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Edirne'de fuhuş operasyonu: Tayland uyruklu 4 kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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