Son dakika haber: Edirne'de Hasanağa Deresi'nden balık ölümleri nedeniyle numune alındı

Edirne'nin merkeze bağlı Hasanağa köyünden geçen ve Tunca Nehri'nin kollarından olan Hasanağa Deresi'nde balık ölümlerine rastlandı.

Köy merkezinden geçen dere suyunda renk değişimi ve kirlilik fark edilirken balık ölümleri de gözleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, dere ve çevresinde inceleme yaptı. Kirliliğin kaynağını tespit etmek için çalışma başlatan ekipler, sudan örnek aldı.

Köy muhtarı Mehmet Üstün, AA muhabirine, deredeki kirliliğin balık ölümlerine neden olduğunu, yaşananlardan endişe duyduklarını söyledi.

Geçen yıllarda da derenin kirli aktığını belirterek, bu durumun katı atık bertaraf tesisinden kaynaklandığını öne süren Üstün, "Dereye gelip baktığımızda balık ölümlerinin olduğunu gördük. Daha önce defalarca yaşadığımız gibi yeni şehir çöplüğünden salıverilen bir su sebebiyle gerçekleşiyor bu kirlilik. Yetkililere haber verdik, sağ olsunlar gelip çalışmaya başladılar." dedi.

"Kalıcı çözüm bekliyoruz"

Kirliliğe kalıcı çözüm bulunmasını istediklerini aktaran Üstün, şunları kaydetti:

"Köyümüzün tam ortasından akan bir su. Hayvanlar ve insanlar sürekli bu su ile iç içe. Bundan sürekli etkileniyoruz. Bir sürü canlı ölüyor, balıklar, kurbağalar, kaplumbağalar suyun içerisinde yaşayan tüm canlılar ölüyor maalesef. Bu bir doğa katliamı. Siyaha dönük koyu kırmızı gibi bir renkte akıyor su. Bu salımlar sürekli devam ediyor. Yağışlı havalarda derenin debisi arttığında su bulanınca o zaman fark edemiyoruz ama böyle az su akarken açığa çıkıyor.

Tüm canlılar ölmüş olmuş durumda. Köy olarak çözülmesini istiyoruz. Bu tesisten en çok biz etkileniyoruz. İnsanlar ve hayvanlar suyla iç içe. Yazın sıcak havalarda çocuklar bu suya girip oynuyor. Çocuklar bu suyun kirli olup olmadığını ayırt edebilecek yaşta değil. Bu kirliliği göstermek için birinin ölmesi mi gerekecek. Tedbirlerin alınmasını ve bir daha bunun yaşanmamasını istiyoruz."

"Bu dereden her türlü tarımsal sulama yapılıyor"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise su kaynaklarındaki kirliliğin tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Deredeki kirliliği öğrendiği andan itibaren incelemeye geldiğini anlatan Arabacı, derenin geçtiği güzergahtaki çiftçileri dikkatli olmaları yönünde uyardıklarını aktardı.

Sorunun kalıcı olarak çözülmesi gerektiğini belirten Arabacı, "Hasanağa Deresi'ne zehirli suyun salındığını görüyoruz. Bunun sebebi az yukarıda katı atık tesisimiz var. Aslında çok güzel bir tesis, elektrik üretiliyor. Çok da güzel arıtma tesisi var, düzenli çalıştığında kirli su dereye akmıyor. Ama bilmiyoruz nedense 4-5 kez bu kirlilik yaşandı. Biz üreticimizi suyla buluşturup tarıma katkı sağlamak istiyoruz. Bu dereden her türlü tarımsal sulama yapılıyor. Aynı zamanda hayvancılık yapılıyor ve aşağıya doğru çiftliklerde hayvanlar bu dereden su içiyor. Gerekli uyarıları yaptık." diye konuştu.

Sızan atık suyun kontrolü sağlandı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Hasanağa köyünde bulunan dereye atık suların karışarak derenin rengini değiştirdiği ve balık ölümlerinin olduğu ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin hemen bölgeye gittiği belirtildi.

Konuyla ilgili yerinde çalışmalar yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Çalışmalar sonucunda Edirne il merkezinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde çöplerin bertarafının yapıldığı lottaki baca gazlarının içinde biriken suların tahliyesi için tesisi işleten firma tarafından yapılan kazı çalışmasının, bertaraf alanındaki atık suların kontrolsüz bir şekilde alana yayılmasına ve Hasanağa köyünde bulunan dereye karışmasına neden olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alanda gerekli denetimlerin ivedilikle yapılarak sızan atık suyun kontrolünün sağlandığı ve arıtma tesisine tahliyesinin yapıldığı ifade edildi.

Olayla ilgili yerinde tutanak tutulduğu, kirliliğe sebebiyet veren atık sudan lisanslı laboratuvar tarafından numuneler alınması sağlanarak analize gönderildiği duyurulan açıklamada, adli ve idari sürecin Valilikçe takip edildiği bildirildi.