Edirne'de düzenlenen operasyonda, 21 litre kaçak içki, 155 paket sigara, 2 kilogram tütün ve 8 tütün sarma makinesi ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler R.F ve F.Ç'nin evlerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, 21 litre kaçak içki, 155 paket sigara, 2 kilogram tütün ve 8 tütün sarma makinesi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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