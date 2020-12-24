Son dakika haberi: Edirne'de kısıtlamayı ihlal eden avcılara para cezası uygulandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Edirne'de kısıtlamayı ihlal eden avcılara para cezası uygulandı
24.12.2020 09:47
Son dakika gündem haberi: Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden avcılara para cezası yazıldı.
Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden avcılara para cezası yazıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, DKMP ve jandarma ekipleri, kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.
Kısıtlama saatleri içinde bazı kişilerin avlandığı tespit edildi.
Ekipler 5 kişiye kısıtlamaya uymadığı ve yasak günde avlandığı gerekçesiyle para cezası yazdı.
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