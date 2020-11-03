Son dakika haberi... Edirne'de koronavirüsle mücadelede "yeşil yol" mesajı - Son Dakika

Son dakika haberi... Edirne'de koronavirüsle mücadelede "yeşil yol" mesajı

03.11.2020 16:09
Son dakika haberi... Edirne'de koronavirüsle mücadelede

Son dakika gündem haberi: Edirne ve ilçelerindeki bazı binalara ve billboardlara İklim Diplomasisi Haftası'nda "İklim biziz" ve "Yaşanabilir, sürdürülebilir iklim, nötr gelecek için değişeceğiz" yazılı afişler asıldı.

Edirne ve ilçelerindeki bazı binalara ve billboardlara İklim Diplomasisi Haftası'nda "İklim biziz" ve "Yaşanabilir, sürdürülebilir iklim, nötr gelecek için değişeceğiz" yazılı afişler asıldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Güliz Elif Yardımcı, yaptığı yazılı açıklamada İklim Diplomasisi Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Paris İklim Anlaşması'nın 5. yılının kutlandığını aktaran Yardımcı, "Bu yıl koronavirüs küresel salgınının yarattığı türbülans ile anılacaktır. Bugün yaptığımız seçimlerin yarını ve geleceğimizi belirleyeceğini hatırda tutarak, toplumlar şu anda bir yol ayrımındadır." ifadelerini kullandı.

BM ve AB'nin acil iklim eyleminin zorunluluğunu savunduğunu belirten Yardımcı, şunları kaydetti:

"Koronavirüs küresel salgını, sistemsel şokun küresel etkilerini gösteren canlı bir deney olmuştur. Bundan çıkışın tek yolu yeşil yolun seçilmesidir.

Hepimiz, artık 'aynı tas aynı hamam' anlayışıyla devam edemeyeceğimizi kabul etmek ve yeni bir yaşam inşa etmek için bir sonraki aşamaya geçmek zorundayız. 2050 yılına kadar 1,5 derecenin altında kalmak yeni yaşamın olmazsa olmazı ise, Küresel Amaçlar ve Yeşil Mutabakat da bunu inşa edecek yapı taşlarıdır. Bu fırtınada hepimiz sarsılıyorsak, tüm paydaşlar bu değişimi sahiplenmek ve bu krize karşı koymak zorundadır."

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Edirne, Nötr, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Edirne'de koronavirüsle mücadelede 'yeşil yol' mesajı - Son Dakika


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