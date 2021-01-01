Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi

Edirne'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama çerçevesinde denetim gerçekleştirdi.

Edirne'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama çerçevesinde denetim gerçekleştirdi. Kentin farklı noktalarında ekipler, yaya ve sürücülere yönelik denetimlerde bulundu. Sürücülerin izin belgelerini ve ehliyetlerini kontrol eden ekipler, zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkan vatandaşları da kurallara riayet etmeleri hususunda uyardı. Tarihi Çeşme mevkisinde gerçekleştirilen denetimlerde, ekip aracının üzerine çıkan bir sokak kedisi eğlenceli görüntüler oluşturdu. Kentte, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genelde uyduğu gözlendi.

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