Son dakika haberi: Edirne'de masa ve sandalye hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Edirne'de masa ve sandalye hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

05.04.2022 00:20
Son dakika haberi: Edirne'de masa ve sandalye hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Bir son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde merdiven altındaki piknik masası ve sandalye hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde merdiven altındaki piknik masası ve sandalye hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni Mescit Mahallesi, Huzur Sokak'taki bir apartmanın merdiveninin altından piknik masası ve sandalyelerinin çalınması şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında G.K. ve T.S. gözaltına alındı.

Zanlılar savcılıktaki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasındaki görüntülerde sokağa giren zanlılardan T.S. bir apartmanın merdiveninin altını işaret ederek G.K'ye bir şeyler söylediği görülüyor.

Ardından T.S'nin buradaki katlanır piknik masası ve iki piknik sandalyesini alarak G.K. ile uzaklaştığı görülüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Edirne'de masa ve sandalye hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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