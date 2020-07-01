Son dakika haberi! Edirne'de meraların tam kapasite kullanılması hedefleniyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Edirne'de meraların tam kapasite kullanılması hedefleniyor

Son dakika haberlerine göre Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, meraların tam kapasiteyle kullanılması ve meralardaki fazla otların değerlendirilmesi amacıyla ot biçimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, meraların tam kapasiteyle kullanılması ve meralardaki fazla otların değerlendirilmesi amacıyla ot biçimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Süper Lig'de yabancı sınırı 3 sezonda kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülüyor
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı

Bayazıt, yaptığı açıklamada, mera ıslah çalışmalarının büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Yeterli ve biçime uygun merası bulunan köylerde ihtiyaç duyulan otlama alanı bırakılarak fazla otların kaba yem yapımında kullanılmak için biçildiğini aktaran Bayazıt, meralardan elden edilen faydayı artırmak istediklerini dile getirdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan projeyle meraları daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bayazıt, şunları kaydetti:

"Hazırlanan projeyle hayvanlarımızın kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması, dikenli bitkilerle mücadele, meralarımızda muhtelif çıkabilecek yangınların önlenmesi ve verimliliği artırmak amacıyla, yeterli ve biçime uygun merası bulunan köylerimizde ihtiyaç duyulan otlatma alanı bırakılarak ot biçimi yapılmaktadır.

Bu çalışmayla meralarımızdan elde edilecek kaba yem köyde hayvancılık yapan yetiştiricilerimize muhtarlarımızca cüzi ücret karşılığında verilecek olup, elde edilen gelir köy sandığına kayıt edilecek ve bir sonraki dönem için ıslah faaliyetlerinde kullanılacaktır. Bu sayede meralarımız tam kapasite ile kullanılmış olacak, aynı zamanda mera ıslah faaliyetleri sürdürülebilir hale gelecektir."

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Edirne'de meraların tam kapasite kullanılması hedefleniyor - Son Dakika

Son Dakika

17:17 Süper Lig'de yabancı sınırı 3 sezonda kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülüyor 16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:31 Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi 16:25 Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:58 Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:41 Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Süper Lig'de yabancı sınırı 3 sezonda kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülüyor
17:16
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı
17:02
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
16:45
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
16:30
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
16:24
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
16:21
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
16:05
Bikinisi açılan 43 yaşındaki ünlü sunucu Michelle Hunziker'in göğsü göründü
15:43
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
15:40
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 17:24:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Edirne'de meraların tam kapasite kullanılması hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]