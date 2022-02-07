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Son dakika haberi! Edirne'de otomobil ve evlere zarar veren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! Edirne'de otomobil ve evlere zarar veren şüpheli gözaltına alındı

07.02.2022 20:37
Son dakika haberi! Edirne'de otomobil ve evlere zarar veren şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Edirne'de bir kişi iki otomobilin ve iki evin camlarını kırdı.

Edirne'de bir kişi iki otomobilin ve iki evin camlarını kırdı.

Şüpheli H.G, ilk olarak elindeki demir çubukla Talatpaşa Mahallesi Altunizade Sokak'ta park etmiş iki araca, camlarını kırarak zarar verdi.

H.G, daha sonra sokakta bulunan iki evin camlarını kırdı.

Vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri H.G'yi gözaltına aldı.

Otomobili ve evleri zarar gören vatandaşlar polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Evinin camları kırılan Süleyman Bulba, olay anında korku yaşadıklarını belirterek "Camlarım kırıldığında evdeydim. Almış eline 3 metre kazık, küfür ederek bağırdı. Evimize zarar verdi. Şikayetçiyiz." dedi.

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Altunizade, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Edirne'de otomobil ve evlere zarar veren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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