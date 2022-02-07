Son dakika haberi! Edirne'de otomobil ve evlere zarar veren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Edirne'de bir kişi iki otomobilin ve iki evin camlarını kırdı.

Şüpheli H.G, ilk olarak elindeki demir çubukla Talatpaşa Mahallesi Altunizade Sokak'ta park etmiş iki araca, camlarını kırarak zarar verdi.

H.G, daha sonra sokakta bulunan iki evin camlarını kırdı.

Vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri H.G'yi gözaltına aldı.

Otomobili ve evleri zarar gören vatandaşlar polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Evinin camları kırılan Süleyman Bulba, olay anında korku yaşadıklarını belirterek "Camlarım kırıldığında evdeydim. Almış eline 3 metre kazık, küfür ederek bağırdı. Evimize zarar verdi. Şikayetçiyiz." dedi.