Son dakika haberi: Edirne'de pazar yerinde çıkan yangında 9 baraka kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde pazar yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erikli köyü sahilindeki pazar yerinde bulunan barakada elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişikteki barakalara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş yeri sahipleri, barakaları tahliye etmeye çalıştı, çevredekiler alevlere hortum ve kovalarla müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 9 baraka kullanılamaz hale geldi.

Yangında zarar gören esnafla görüşen ve olay yerinde inceleme yapan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.