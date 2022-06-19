Alınan bilgiye göre, T.Ş'nin kullandığı otomobil, Büyük Şehsuvarbey Mahallesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki bir araca çarptı ve yan döndü.

Kaynak: AA

Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Edirne'de polise yumruk attığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

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