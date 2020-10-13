Son dakika haberi! Edirne'de salgınla mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Edirne'de dezenfekte çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Edirne Valiliği'nde yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonundaki İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezi, ilçe ve köylerde düzenli olarak hijyen çalışması yapıyor.

Dezenfekte çalışmaları kapsamında ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanları ilaçlıyor.

Çalışmaların aralıksız olarak süreceği kaydedildi.