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Son dakika haberi: Edirne'de ticari taksi ve otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberi: Edirne'de ticari taksi ve otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

15.02.2022 14:11
Son dakika haberi: Edirne'de ticari taksi ve otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edirne'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edirne'de dün gece ticari taksi ve otomobilin çarpışması güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Çavuşbey Mahallesi Atatürk Bulvarı Londra Asfaltında meydana geldi. Olcay Başeğmez idaresindeki 22 T 0306 plakalı ticari taksi sürücüsü ara sokaktan anayola çıkması sonucu Yasin Bayrak yönetimindeki 22 BH 789 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ticari taksi sürücüsü Başeğmez, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sedye ile ambulansa taşındı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar yoldan kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı. - EDİRNE

Son dakika haberi: Edirne'de ticari taksi ve otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi: Edirne'de ticari taksi ve otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi: Edirne'de ticari taksi ve otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

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Atatürk Bulvarı, Edirne, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Edirne'de ticari taksi ve otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Edirne'de ticari taksi ve otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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