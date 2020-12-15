Edirne'de, düzenlenen operasyonda evinde 271 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheli F.K'nin evinde arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramada, 271 gram sentetik uyuşturucu ve 410 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.K, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika