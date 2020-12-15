Yapılan aramada, 271 gram sentetik uyuşturucu ve 410 lira ele geçirildi.

Edirne 'de, düzenlenen operasyonda evinde 271 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

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