Edirne'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre güvenlik güçleri, kent merkezi ve Keşan'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda şüphelilerin evlerinde ve otomobillerinde arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda, 7 gram esrar, 4 gram skunk ve 3 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika