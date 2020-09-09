EDİRNE'nin Keşan ilçesinde zehirli et verildiği iddia edilen köpeklerden 2'si daha tedavi gördükleri klinikte öldü. Ölen köpek sayısı 3'e yükselirken, 2'si köpek, 1'i kedi, 3 hayvanın, klinikteki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olay, dün, öğle saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Adalı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bırakılan zehirli etten yiyen köpek ve kediler, bir süre sonra fenalaştı. Olayda, 'Samuray' isimli 10 yaşındaki sahipli köpek ölürken, zehirlenen 4'ü köpek, 1'i kedi, 5 hayvan ise çevredekiler tarafından özel araçlarla kliniğe götürülerek, tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Ölen köpekten alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN KINAMAKeşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu , olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Maalesef kötü bir olayla karşılaştık. Köpekleri zehirlemek için bir teşebbüs oluşmuş. Bu üzücü olayı kınıyoruz. Konunun takipçisiyiz. Biz hayvan dostu bir belediyeyiz. Bu konuda birçok projemiz var. Sokak köpeği sahiplenen vatandaşlarımıza belediye olarak ücretsiz kulübe veriyoruz. Ayrıca mama ve aşıları konusunda da yardımcı oluyoruz. Yeter ki sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım" dedi.'OLAY AYDINLANANA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Veteriner Hekimi Mahmut Yıldırır, olayı kınadıklarını ifade ederek, "Konu emniyet birimlerine bildirilmiş olup, polis gerekli incelemeyi yaparak, adli makamlara sevk edilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmaktadır. Hayvanların basit bir gıda zehirlenmesiyle mi yoksa kasıtlı olarak biri ya da birilerince zehirlendiği yapılacak olan incelemeler neticesinde aydınlanacaktır. Şayet gerçekleştirilecek tahkikat sonucunda kasıtlı bir zehirlenme var ise faili kişi ya da kişilerin yakalanması için gereken yapılacaktır. Sahipli ve sahipsiz sokak hayvanlarına karşı gerçekleştirilen bu olayın, aydınlanana kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.