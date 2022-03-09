Son dakika haberi... Edirne'deki maratonda Ukraynalı atletler "Savaşa hayır" temasıyla koşacak - Son Dakika
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Son dakika haberi... Edirne'deki maratonda Ukraynalı atletler "Savaşa hayır" temasıyla koşacak

09.03.2022 13:30
Son dakika haberi... Edirne'deki maratonda Ukraynalı atletler "Savaşa hayır" temasıyla koşacak

Son dakika haberine göre Edirne'de 8 Mayıs'ta yapılacak Uluslararası Edirne Maratonu'na katılacak Ukrayna vatandaşı atletler "Savaşa hayır" temasıyla koşacak.

Edirne'de 8 Mayıs'ta yapılacak Uluslararası Edirne Maratonu'na katılacak Ukrayna vatandaşı atletler "Savaşa hayır" temasıyla koşacak.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla düzenlenen maraton, Avrupa Atletizm Birliğinin faaliyet takviminde de yer alıyor.

Dernek Başkanı Önder Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, maratona kayıtların sürdüğünü söyledi.

Etkinliğe yerli ve yabancı 1022 atletin katılacağını belirten Akdağ, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılan sporcuların da başvurularının olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının sadece Ukrayna halkını değil yakın coğrafyadaki tüm ülkeleri etkilediğini anlatan Akdağ, "Bu duruma bir sivil toplum örgütü olarak kayıtsız kalmamız mümkün değil. Biz bir an önce oradaki savaşın son bulduğu, masum insanların ölmediği ve barışın geldiği günlerin yaşanmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Akdağ, her yıl dostluk ve barışın ana tema olarak vurgulandığı maratona Ukraynalı atletlerin de katılacağını dile getirdi.

Ukrayna vatandaşı atletlerin "Savaşa hayır" diyeceğini ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Dünyadaki birçok spor etkinliğinde Ukraynalı sporcular, seslerini duyurmak adına bulundukları her platformu kullanmaya çalışıyorlar. Bu etkinliklerde 'Savaşa hayır' diyerek farkındalık oluşturmak istiyorlar. Geçen hafta bizimle iletişime geçen sporcular oldu. Türkiye'de bulunan Ukraynalı atletler, göç nedeniyle gelen özellikle kadın atletler organizasyonda 'savaş olmasın' demek için koşacaklarını belirttiler."

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Ukrayna, Edirne, Akdağ, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Edirne'deki maratonda Ukraynalı atletler 'Savaşa hayır' temasıyla koşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Edirne'deki maratonda Ukraynalı atletler "Savaşa hayır" temasıyla koşacak - Son Dakika
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