Son dakika haberi | Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı

10.10.2022 10:14
Son dakika haberi | Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Edirne'de çeşitli tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de çeşitli tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim'de Edirne otoban gişelerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.

Araçtaki kişilerin üzerinde 5 parça halinde 5,13 gram eroin ele geçirildi.

Öte yandan, ekipler 7 Ekim'de kent merkezinde durdurulan bir aracın sürücüsünün üzerinde de 0,61 gram metamfetamin yakaladı.

Polis ekipleri 4 Ekim'deki devriyesinde kent merkezinde durumundan şüphelendikleri kişilerin üzerinde yaptığı aramada 4.04 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olaylarla ilgili B.C, U.T.Y, A.K.D, G.O. ve G.A gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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