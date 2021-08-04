BİR EKİP DAHA DESTEK İÇİN YOLA ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

BİR EKİP DAHA DESTEK İÇİN YOLA ÇIKTI

09.08.2021 14:03
BİR EKİP DAHA DESTEK İÇİN YOLA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Edirne Belediyesi Muğla-Milas'taki orman yangınıyla mücadeleye destek olabilmek için itfaiye ekiplerini, araçlarıyla birlikte bölgeye göndermişti.

Geçtiğimiz günlerde Edirne Belediyesi Muğla-Milas'taki orman yangınıyla mücadeleye destek olabilmek için itfaiye ekiplerini, araçlarıyla birlikte bölgeye göndermişti. Yangının devam etmesi, ekip ve ekipman ihtiyacının artması üzerine Edirne Belediyesi'nden bir ekip daha araçlarıyla birlikte Muğla-Milas'a gidebilmek için yola çıktı.

Türkiye'nin bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınları, bu yangınların bir türlü kontrol altına alınamaması, yangınla birlikte yok olan ağaçlarımız, canlarımız… Gerçekten de çok zor günlerin içinden geçiyoruz. Evleri yanan insanlarımızın üzüntüsü yüreğimizi yakıyor, içimiz kan ağlıyor. Yüzlerce kilometre öteden Edirne'den topladığımız yardımları, yangından etkilenen bölgelere gönderiyoruz. Gerçekten de Edirne halkı bu konuda çok duyarlı. Onlara bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Edirne Belediyesi İtfaiye ekiplerinin araçlarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarına destek olabilmek için Muğla-Milas'a gittiğini ifade eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Yangının devam etmesi nedeniyle bir ekip daha araçlarıyla birlikte yola çıktı. Burada diğer arkadaşlarımızın çalışmalarına destek olacak. Tabi en büyük temennimiz bu yangınların bir an önce son bulması. Elbet bu zor günlerin de altından kalkacağız. Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi yeniden kenetleneceğiz, yeniden yeşerteceğiz bu cennet vatanı. Yeter ki biz umudumuzu kaybetmeyelim. Yangında mücadele eden tüm kahramanlarımıza, bölge halkına kolaylıklar diliyorum. Edirne olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500
Motosiklet sürücüsü su kanalına uçtu Motosiklet sürücüsü su kanalına uçtu Motosiklet sürücüsü su kanalına düştü Motosiklet sürücüsü su kanalına düştü Milas'ta araç yangını Milas'ta araç yangını

Recep Gürkan, İtfaiye, Edirne, Muğla, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum BİR EKİP DAHA DESTEK İÇİN YOLA ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
19:14 Okan Buruk tercihleriyle herkesi şaşırttı! Zaniolo'yu bekleyen taraftarlara cevap
17:54 BTP Genel Başkanı Baş: Kızılay'ın 140 bin liraya sattığı çadırı biz 32 bin liraya aldık
18:05 Cumhur İttifakı'na katılacağı söylenen ANAP Başkanı Çelebi: Olumlu teklif gelirse görüşeceğiz
18:37 Süper Lig'de müthiş maç! Antalyaspor, Kayserispor'a karşı gol oldu yağdı
18:20 Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 975'e yükseldi
17:47 Galatasaray-Kasımpaşa maçında tempo yüksek
16:55 Cumhur İttifakı'na katılacağı söylenen DSP kararını verdi! Seçimlere parti olarak girecekler
16:40 Tekirdağ'da dubleks daireye operasyon! Gizli geçitten sigara imalathanesi çıktı
17:19 Jardel'in paylaşımını gören Şahan Gökbakar'dan güldüren benzetme
17:03 Erdoğan'a açık destek veren HÜDA PAR'ın parti programındaki ifadeler gündem oldu! Gözler Bahçeli'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2023 19:42:04. #1.11#
SON DAKİKA: BİR EKİP DAHA DESTEK İÇİN YOLA ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement