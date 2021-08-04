BİR EKİP DAHA DESTEK İÇİN YOLA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Edirne Belediyesi Muğla-Milas'taki orman yangınıyla mücadeleye destek olabilmek için itfaiye ekiplerini, araçlarıyla birlikte bölgeye göndermişti. Yangının devam etmesi, ekip ve ekipman ihtiyacının artması üzerine Edirne Belediyesi'nden bir ekip daha araçlarıyla birlikte Muğla-Milas'a gidebilmek için yola çıktı.

Türkiye'nin bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınları, bu yangınların bir türlü kontrol altına alınamaması, yangınla birlikte yok olan ağaçlarımız, canlarımız… Gerçekten de çok zor günlerin içinden geçiyoruz. Evleri yanan insanlarımızın üzüntüsü yüreğimizi yakıyor, içimiz kan ağlıyor. Yüzlerce kilometre öteden Edirne'den topladığımız yardımları, yangından etkilenen bölgelere gönderiyoruz. Gerçekten de Edirne halkı bu konuda çok duyarlı. Onlara bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Edirne Belediyesi İtfaiye ekiplerinin araçlarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarına destek olabilmek için Muğla-Milas'a gittiğini ifade eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Yangının devam etmesi nedeniyle bir ekip daha araçlarıyla birlikte yola çıktı. Burada diğer arkadaşlarımızın çalışmalarına destek olacak. Tabi en büyük temennimiz bu yangınların bir an önce son bulması. Elbet bu zor günlerin de altından kalkacağız. Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi yeniden kenetleneceğiz, yeniden yeşerteceğiz bu cennet vatanı. Yeter ki biz umudumuzu kaybetmeyelim. Yangında mücadele eden tüm kahramanlarımıza, bölge halkına kolaylıklar diliyorum. Edirne olarak her zaman yanınızdayız" dedi.