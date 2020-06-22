Son dakika haberi: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ilçeye verdiği destekten dolayı Trakya Üniversitesine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Helvacıoğlu, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve üniversite yöneticileriyle bir araya geldi.

Salgınla mücadelede üniversitenin her anlamda kendilerine destek olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Üniversitemiz, her ortamda şehrin sorunlarıyla ilgilenmeye, çözüm önerileri sunmaya devam ediyor. Bizler bu vesileyle, dünya ve ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel ve anlamlı örneğini göstererek, koronavirüsle mücadelemize yaptığınız dezenfektan ve ilaçlama ürünü desteğinizi takdir ile karşılıyor, gücümüze güç katan bu duyarlı davranışınız dolayısıyla belediyemiz ve Keşan halkı adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Tabakoğlu da halk sağlığını ön plana koyan önlemler aldıklarını belirterek, "Üniversitemiz, sağlık personelini ve hastalarımızı korumaya yönelik ürettiği ürünler ve geliştirdiği tasarımların yanı sıra dezenfektan üretimiyle de bu sürece destek olmaya devam ediyor. Bilim yuvalarının önemi bu tür durumlarda bir kez daha ortaya çıkıyor. Üniversitelerin yalnızca eğitim öğretim yapmadığını, ait olduğu kentle etkileşim içerisinde önemli bir bütünü teşkil ettiğini ve en önemlisi ulaşılabilir olduğunu yeniden görüyoruz." diye konuştu.

"Çalışanların hakları güvence altına alınmalı"

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet, çalışanların haklarının güvence altına alındığı bir sistemin geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Promet, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut sistemdeki kıdem tazminatını hak etme ve erişimde bir takım zorluklar bulunduğunu öne sürdü.

Kıdem tazminatı konusunun tartışılması için uygun bir zamandan geçilmediğini savunan Promet, "Bu salgın döneminde ülkemizin yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklar devam ederken kıdem tazminatı konusunun tartışılmasının uygun olmayacağını düşünmekteyiz. Kıdem tazminatının daha erişilebilir, daha güçlü ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması hususunda yapılacak düzenlemeleri zamanlama olarak uygun bulmadığımızı belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Promet, yeni bir modelin kurulabilmesi için işçi, işveren ve devletin ortak bir platformda buluşması gerektiğini kaydetti.