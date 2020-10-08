Son dakika haberi... Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Haziran - 1 Ekim tarihleri arasında 38 bin 566 denetim gerçekleştirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde denetimler sürüyor.
Salgın tedbirleri kapsamında, Edirne Valiliği koordinasyonundaki denetim ekipleri, 1 haziran - 1 ekim tarihleri arasında toplam 38 bin 556 noktada denetim gerçekleştirdi.
Keşan'da yol yapım çalışması
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçedeki yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan'ı güzelleştirmek adına çalıştıklarını belirtti.
Belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip ederek çalışanlara kolaylıklar dileğini aktaran Helvacıoğlu, "Mehmet Gemici Caddesi'nde yürüttüğümüz yol yapım ve kaldırım çalışmaları sürüyor. Şehrimizi güzelleştirmen adına durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
- Kaynak: AA
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