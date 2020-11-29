Son dakika haberi | Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Son dakika haberi | Edirne'den kısa kısa

29.11.2020 10:03
Son dakika haberi | Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Son dakika haberleri: MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, devlet kurumlarının terör örgütleriyle mücadelesini devam ettirdiğini belirtti.

Terör örgütlerine karşı önlemlerin alınması gerektiğini aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"PKK ile sadece silahlı mücadelenin yetmeyeceği ortadadır. Tıpkı FETÖ gibi çok yönlü şekilde bu PKK'lı hainler takibe alınmalı ve ekonomik, sosyal, siyasal, hukuki olarak solukları kesilmelidir. FETÖ ve PKK örgütlerinin devlet içindeki bağlantıları, kullandıkları belediye imkanları biran önce yok edilmelidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz Devlet Bahçeli, şanı büyük mücadele ediyorlar. Dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri açık şekilde devlete kafa tutuyor ve hukuku tanımıyorlar. Derhal ve acilen gereği yapılmalıdır."

Gazetecilerin "ortak çağrısı"na Kent Konseyi'nden destek

Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük, Edirne'deki gazeteci derneklerinin Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında basın toplantısı ve benzeri etkinliklerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi talebini desteklerini bildirdi.

Gökerküçük, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla ilgili gelişmeleri kamuoyuna aktaran gazetecilerin sağlıklarının korunması gerektiğini belirtti.

Gazetecilerin ortak çağrısını anlamlı bulduklarını aktaran Gökerküçük, şunları kaydetti:

"Özellikle Valilik, Belediye gibi kurumlarımızın bu tür bilgilendirme, toplantı ve açıklamaları online yapmaları, yayılımı azaltacak, basın çalışanlarını koruyacaktır. Yine resmi kurumlarımız önceden duyuru yaparak web sitelerinden katılımlı, canlı toplantılar düzenleyebilir, açıklamalar yapabilir. Toplum olarak zor koşullarda yaşıyor olabiliriz. Ancak, gazetecilerin çalışamaması demek, hayatın durması demektir, kulağımızın duymaması, gözümüzün görmemesi demektir. Bu nedenle yerel basın organlarının ve çalışanlarının bu dönemde ekonomik sorunlarının giderilebilmesi için gerekli her türlü yasal çalışmanın da yapılması zorunludur."

Fetullahçı Terör Örgütü, Edirne, MHP, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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