Edirne- İstanbul Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sebahattin Ardalı'nın kullandığı 33 CKE 28 plakalı tır, Edirne-İstanbul Otoyolu'nun 10. kilometresinde devrildi.

Bu sırada aynı yönde Belçika'ya gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na seyreden Halil Çalışkan yönetimindeki 1 EBH 307 plakalı otomobil ile Akın Çelik idaresindeki 46 HK 410 plakalı otomobil devrilen tıra çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu sırada Ankara'dan Edirne'ye gelen İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar da kaza yerinde durarak yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Öte yandan, tır sürücüsünün 247 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun Edirne yönünde trafikte zaman zaman aksama yaşandı.