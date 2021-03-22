Son dakika haberi... Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yargı" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 gözaltı kararı - Son Dakika

Zanlılar arasında akademisyen ve avukatların olduğu öğrenildi.

Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi

Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin

Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı