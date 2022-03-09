Son dakika haberi! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı

09.03.2022 14:13
Son dakika haberi! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı

Son dakika gündem haberi: EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürdüğü soruşturmada; aralarında uzman ve akademisyen, avukat, astsubay, müfettiş, mühendislerin bulunduğu 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Manisa'da operasyon başlattı.


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Son dakika haber! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı Son dakika haber! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı Ankara merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma Ankara merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı - Son Dakika
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