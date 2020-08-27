Son dakika haberi... Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım: "Hep birlikte korona virüsü mağlup edeceğimize inancım tamdır" - Son Dakika

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, hekim tarafından evde izlem önerilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları ve temaslıları için Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan kurallara uyulmasının hastalıkla mücadelede ve virüs bulaşının yayılmasını önlemede önemli olduğunu bildirdi.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, hekimlerin evde izlem önerilenlerle ilgili takibi yaptığını belirtti.

Hekimin önerdiği şekilde ilaçların düzenli olarak aynı saatlerde kullanılması gerektiğini aktaran Yıldırım, " Evde sık görülen belirtiler ateş, öksürük, baş ağrısı veya boğaz ağrısı, kas, eklem ağrısı ve ishaldir. Evde tedavi süresince yüksek ateşin düşmemesi, solunum sıkıntısı veya nefes darlığı gelişmesi, sıvı alımı veya beslenmenin ciddi şekilde bozulması durumlarında vakit kaybetmeden hekiminize haber verin, hekiminizin gerekli görmesi halinde tedaviniz hastanede devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Başkalarıyla temas etmeyin"

Hekimin önerdiği süre içerisinde evden çıkılmaması gerektiği uyarısıda bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Başkalarıyla temas etmeyin, ihtiyaçlarınızın temini için 112'yi arayarak Vefa Destek Grubu ile iletişime geçin. Yaşınıza ve kilonuza uygun şekilde beslenin ve yeterli miktarda sıvı alın. Mümkünse ayrı bir odada kalın ve odanızı sık sık havalandırın, mümkün değilse ev halkıyla en az 2 metre fiziksel mesafeyi koruyun, maske takın ve maskenin nemlenmesi durumunda maskenizi değiştirin. Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın. Ayrı tuvalet ve banyo kullanın, yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın ve her kullanım sonrası önerildiği şekilde temizleyin. Sık sık el hijyeni sağlayın. Ziyaretçi kabul etmeyin. Düzenli şekilde uyuyun.

Sağlık Bakanlığımızın önderliğinde, Edirne Valiliğimizin destekleriyle, güçlü sağlık sistemimiz, fedakarlıktan çekinmeyen sağlık çalışanlarımız ve halkımızın duyarlılığı ile virüsle mücadelede geri adım atmadan, tedbirleri elden bırakmadan, hep birlikte korona virüsü mağlup edeceğimize inancım tamdır."