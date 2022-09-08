Son dakika haberi | EDİRNE SARAYI KAZI ÇALIŞMALARINDA PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ BULUNDU - Son Dakika
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Son dakika haberi | EDİRNE SARAYI KAZI ÇALIŞMALARINDA PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ BULUNDU

08.09.2022 16:41

Son dakika haber: EDİRNE'de Sarayiçi bölgesinde devam eden 'Yeni Saray Kazısı' çalışmalarında, patlamamış top mermisi bulundu.

EDİRNE'de Sarayiçi bölgesinde devam eden 'Yeni Saray Kazısı' çalışmalarında, patlamamış top mermisi bulundu.

Sarayiçi bölgesinde Trakya Üniversitesi tarafından sürdürülen Edirne Sarayı kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların ağırlık verildiği Cihannüma Kasrı çevresinde açılan alanda bu sabah saatlerinde, ekipler patlamamış top mermisine rastladı. Kazıyı durduran ekipler, durumu polise haber verdi. Bomba imha ekiplerinin geldiği bölge, güvenlik şeridine alındı. Ekipler, incelemelerin ardından top mermisini imha etmek üzere bölgeden götürdü.

Edirne Sarayı Kazı Başkanı, Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, top mermisinin Balkan Savaşı döneminden kalmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirterek, Kazı çalışmalarımız sırasında Balkan harbinden kaldığını düşündüğümüz henüz patlamamış bir top mermisi ile karşılaştık. Güvenlik açısından emniyet birimlerimize haber verdik ve bomba uzmanları gelerek alandan alıp uzaklaştırdılar. Biz de çalışmalarımıza devam ettik dedi.

'20-30 SANTİMLİK BÖLGEDEN ÇIKTI'

Balkan harbi döneminde Cihannüma Kasrı bölgesinin cephanelik olarak kullanıldığını hatırlatan Kurtişoğlu, şu ifadeleri kullandı

Balkan harbi döneminde, Rus harbinden sonra Edirne'de Cihannüma Kasrı cephanelik olarak kullanılmıştı. Cephanelik bir dönem patlatıldığı için belki o sırada binadan uzaklaşıp toprağa saplanmış olabilir veya yine cephanelik olarak kullanıldığı dönemde alana düşüp toprak altında da kalmış olabilir, net bir bilgiye sahip değiliz. Yaklaşık 20-30 santimetrelik kazının olduğu yerde hemen çıktı, yüzeye yakın bir yerdeydi. Hava şartları müsait olursa kasım ayının sonuna kadar kazı çalışmalarını sürdürmeyi düşünüyoruz.

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Kıyık Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başlandı Kıyık Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başlandı Son dakika haber | Edirne Sarayı kazı çalışmalarında patlamamış top mermisi bulundu Son dakika haber | Edirne Sarayı kazı çalışmalarında patlamamış top mermisi bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | EDİRNE SARAYI KAZI ÇALIŞMALARINDA PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | EDİRNE SARAYI KAZI ÇALIŞMALARINDA PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ BULUNDU - Son Dakika
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