Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, şehit aileleri ve gaziler ile iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp ve eşi, kentteki bir restoranda düzenlenen iftar öncesi şehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Akşam ezanının okunmasının ardından oruçlar açılırken yemek sonunda İl Müftüsü Alaeddin Bozkurt tarafından dua edildi.

Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl ara verilen iftar programlarının yeniden yapılmaya başlandığını, birlik ve beraberlik içinde oruçların açıldığını belirtti.

Türkiye'nin şehitlerin kanı ve gazilerin fedakarlıklarıyla kurulduğunu aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Kırk beş yıldan beridir dünyada en fazla terör örgütlerine karşı mücadele eden bir ülkeyiz. Etrafımızda sürekli bir ateş çemberi yanıp duruyor. Biz millet olarak da yine sürekli şehitler vermeye devam ediyoruz. Yine bu hafta milletimiz, bu aziz millet bu terör örgütlerine karşı mücadelesinde şehitler verdi. Tarih hiç değişmiyor. İçinde yaşamış olduğumuz bu coğrafya, bu coğrafyanın ortasındaki bu ülkenin gerçekten de kirası çok yüksek ve bu topraklar kirasını da çoğu zaman şehitlerin kanıyla ve gazilerimizin de fedakarlıklarıyla ödemek zorunda bırakıyorlar bizi.

Bu masada oturan herkes ya bir şehidin yakınıdır, ya bir gazidir ya bir gazinin yakınıdır. ya da bir şehit adayıdır ya da bir gazi adayıdır. Bunu bütün dünya böyle bilmelidir ki bunu herkes böyle bilsin ki bizler bu milletin evlatları olarak gerektiğinde hepimiz bu millet için, bu devletin geleceği için kendi kanımızdan da kendi canımızdan da fedakarlık vermeye hazır ve de hazırız."

İftar programına Vali Ekrem Canalp'in yanı sıra 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, İl Jandarma Komutanı Abdulkadir Seri, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, siyasi parti temsilcileri ve şehit aileleri ile gaziler katıldı.