Edirne'de geçen ay 885 litre etil alkol ve 847 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de geçen ay yapılan operasyonlarda 885 litre etil alkol ve 847 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler R.Ç, K.K.T, S.Y. ve Ş.T'nin işyerlerinde yapılan aramalarda 106 şişe sahte içki, 125 litre etil alkol, 105 litre etanol, 100 bilyeli kapak, boş şişe ve alkol yapımında kullanılan aroma cinsi ürünler ele geçirildi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

KOM Şube ekipleri aralık ayı boyunca kent genelinde yapılan operasyonlarda da 847 şişe kaçak içki ve 885 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirdi.