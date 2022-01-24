Son dakika: Edirne ve Tekirdağ'da gazeteci Uğur Mumcu ile şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan anıldı - Son Dakika

Edirne ve Tekirdağ'da, terör kurbanı gazeteci Uğur Mumcu ile şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için anma törenleri düzenlendi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi tarafından Atatürk Anıtı'ndaki programda ADD Şube Başkanı Celil Özcan, çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Özcan, Uğur Mumcu Anıtı önünde devam eden programda konuşma yaptı.

Özcan, Mumcu'nun, yaşamı boyunca Türk aydınlanmasının önündeki engelleri yıkmak için çalıştığını belirtti.

Mumcu'nun terörün her türlüsüne savaş açtığını ifade eden Özcan, "Aldığı tüm tehditlere rağmen yılmadan, onurla, dimdik, ödünsüz sürdürdüğü mücadelesiyle yazmaya devam etti. Yaşamı boyunca, kalemini kimsenin önünde eğmedi." dedi.

Uğur Mumcu'dan sonra da siyasi cinayetlerin devam ettiğini belirten Özcan, Eşref Bitlis, ADD Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu ve Diyarbakır halkının sevgilisi, vatansever Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın da aynı karanlık güçlerce benzer şekilde katledildiğini belirtti.

Türk halkının, değerli aydınlarını yok eden bu cinayetleri ve öldürülen kahramanlarını hiç unutmayacağını söyleyen Özcan, "Bu terör ortamı karşısında asla umutsuzluğa kapılmayacak ve bir gün mutlaka ama mutlaka bu cinayetlerin hesabını soracaktır. Bir Adalet ve Demokrasi Haftası'nda daha, başta ak saçlı bilgemiz Muammer Aksoy ve kalpaksız kuvvacımız Uğur Mumcu olmak üzere, emperyal güçler ve hain işbirlikçilerinin alçak cinayetlerle aramızdan aldığı devrim şehitlerimizi, yitirdiğimiz tüm yurtsever aydınlarımızı, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından anıta karanfil bırakıldı.

Anma programına CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ile sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de gazeteci yazar Mumcu ve görevi başında şehit edilen eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan anıldı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Malkara Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Lerzan Baykal, Malkara Türk Kadınlar Birliği Başkanı Belma Özsoy, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, partililer, vatandaşlar katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Baykal, yaptığı konuşmada, Mumcu ve Okkan'ı andı.

Ardından katılımcılar tarafından Atatürk Anıtına karanfil bırakıldı.