Son dakika haberi: Edirneli sporcular Masterler Türkiye Salon Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı - Son Dakika

Edirne Şahi Kulübü sporcuları, Masterler Türkiye Salon Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursa'da düzenlenen şampiyona 189 atletin katılımıyla gerçekleşti.

Şampiyonada kulüp sporcusu Zekeriya Yılmazel bin 500 ve 3 bin metrede şampiyon oldu. Şaban Gülden ise bin 500 metrede ikinci, 800 metrede üçüncü olurken Göker Öztaş da 3 bin metrede ikinci olmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı Zekeriya Yılmazel, başarılı bir şampiyona geçirdiklerini ve 5 madalya kazandıklarını belirtti.

Yılmazel, destek veren antrenör ve yöneticilere teşekkür ederek, İstanbul Yarı Maratonu için hazırlıklara ara vermeden başladıklarını dile getirdi.

Kulüp Başkanı Şamil Doğu Delen de ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Edirne'yi başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.