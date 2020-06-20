Son dakika haberi: Edremit Belediyesi'nden öğrencilere meyve suyu ve kek sürprizi - Son Dakika

VAN'ın Edremit Belediyesi, Liselere Geçim Sistemi (LGS) sınavı öncesi, okul önlerinde çeşitli ikramlarda bulundu. İlçe sınırları içerisinde 36 okulda eş zamanlı olarak kek ve meyve suyu dağıtıldı.

Edremit Belediyesi, ilçede yaklaşık 2 bin 300 adayın katıldığı LGS sınavı öncesi, öğrenci ve velilere, su, meyve suyu ve kek dağıttı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen çalışmada, öğrencilere başarılar dileyen belediye ekipleri, adaylara maske ve el dezenfektanı verdi. Adaylar ve veliler, belediye yetkililerine teşekkür etti.