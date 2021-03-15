Son dakika haber: Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar - Son Dakika

Son dakika haber: Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar

15.03.2021 17:08

Son dakika haberlerine göre Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar Kimliği belirsiz kişi ve kişilerce onlarca ağaca zarar verildi Yaşanan çirkin eylemi kınayan Başkan Say: "Neyin kini, neyin nefreti bu" "Ağaç bu ya, ağaç, hepimizin malı" Van'ın Edremit Belediyesine ait olan ve vatandaşların piknik yapmak...

Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar

Kimliği belirsiz kişi ve kişilerce onlarca ağaca zarar verildi

Yaşanan çirkin eylemi kınayan Başkan Say:

"Neyin kini, neyin nefreti bu"

"Ağaç bu ya, ağaç, hepimizin malı"

VAN - Van'ın Edremit Belediyesine ait olan ve vatandaşların piknik yapmak için kullandıkları kamelyalı alandaki yetişkin ağaçlar kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kesilerek Van Gölü'ne atıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saatlerinde Van Gölü sahilindeki mesire alanında meydana geldi. İpekyolu üzerinde DSİ Dinlenme Tesisleri yanındaki bölgede yer alan ağaçlar kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kesildi. Birçok ağaç testere ile kesilerek Van Gölü'ne atılırken, bazıları ise kökünden kırılarak zarar verildi. Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin düzenli olarak bakımı başta olmak üzere yer yer yeni dikimler gerçekleştirdiği alanda ağaçlara verilen zarar ise görenlerin içini sızlatıyor. Mevcut yeşilin korunması noktasında bir dizi önlemler alan ve çeşitli kent ormanlarının oluşması noktasında projelerini bir bir hayata geçiren Edremit Belediyesi ise çirkin eylemi kınadı.

"Neyin kini, neyin nefreti bu"

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say yaşanan çirkin saldırı kınadı. Birçok yetişkin ağaç başta olmak üzere yeni ekilen ağaçlara da zarar verildiğini ifade eden İsmail Say, "Maalesef yine birtakım doğa düşmanları şehrimize güzellik katsın diye yetişkin ağaçları kırmış ve zarar vermiş. Neyin kini, neyin nefreti bu. Siz bozdukça biz güzelleştireceğiz. Siz kırdıkça biz tamir edeceğiz. İlçemizdeki hizmetlere yönelik gerçekleştirilen bu çirkin eylemi gerçekleştiren kirli zihniyetli kişi veya kişileri şiddetle kınıyorum. Bu işin takipçisi olacağım. Faillerin yakalanması için ne gerekiyorsa yapılacaktır" dedi.

"Ağaç bu ya, ağaç, hepimizin malı"

Mevcut yeşilin korunması noktasında Edremit'i daha yeşil bir görünüme kavuşturmak amacıyla bu anlamda canla başla çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Say, "Ağaca zarar vermenin ne siyasi boyutu olur, ne de bunu bir kuruma bağlayabilirsiniz. Bunun herhangi bir açıklaması olamaz. Ağaç bu ya, ağaç, hepimizin malı. Soluduğumuz oksijenin kaynağı ya. Çocuklarımızın geleceği bu. Onlara yeşil alanların kalması için siz bir yandan çaba harcarken, bir takım doğa düşmanları ise bunu yok etmek için ellerinden geleni yapıyor. Hangi mantığa sığar bu. Bir ağaç kolay yetişmiyor, o ağaçların o boyuta gelmesi yıllar aldı. Hiç mi vicdanınız sızlamadı o ağaçları keserken. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar
Son dakika haber: Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar
Son dakika haber: Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar
Son dakika haber: Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar
Son dakika haber: Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar
Son dakika haber: Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar
Son dakika haber: Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar
Son dakika haber: Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar
Son dakika haber: Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar
Son dakika haber: Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar
Son dakika haber: Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar
Son dakika haber: Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar
Son dakika haber: Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar
Son dakika haber: Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar

Van Gölü, Edremit, piknik, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Edremit'te ağaçları kesip Van Gölü'ne attılar - Son Dakika


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